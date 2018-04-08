В Мюнстере действовал одиночка, террористического следа нет – глава МВД ФРГ

КИЕВ, 8 апр – РИА Новости Украина. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что есть убедительные свидетельства, что в Мюнстере, где грузовик сбил людей, действовал одиночка, террористического следа нет, расследование продолжается.

@Konservativ83 Место происшествия в Мюнстере

"Даже если на данный момент есть убедительные свидетельства, что речь идет о преступнике-одиночке, который не имел связи с террористическим контекстом,… все это должно быть тщательно расследовано", — сказал Зеехофер, его выступление в воскресенье транслировал в прямом эфире телеканал N24.

Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик. Погибли трое, включая покончившего с собой водителя, 20 пострадали.