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    В Мюнстере действовал одиночка, террористического следа нет – глава МВД ФРГ

    Тема:

    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии (10)

    (обновлено: )57
    В МВД Германии отметили, что есть убедительные свидетельства, что в Мюнстере, где грузовик сбил людей, действовал одиночка, террористического следа нет.
    Место происшествия в Мюнстере
    скриншот с видео RT France в youtube

    КИЕВ, 8 апр – РИА Новости Украина. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что есть убедительные свидетельства, что в Мюнстере, где грузовик сбил людей, действовал одиночка, террористического следа нет, расследование продолжается.

    @Konservativ83
    Место происшествия в Мюнстере

    "Даже если на данный момент есть убедительные свидетельства, что речь идет о преступнике-одиночке, который не имел связи с террористическим контекстом,… все это должно быть тщательно расследовано", — сказал Зеехофер, его выступление в воскресенье транслировал в прямом эфире телеканал N24.

    Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик. Погибли трое, включая покончившего с собой водителя, 20 пострадали.

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