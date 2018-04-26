Аваков высказался об "асоциальном образе жизни" ромов и о разгоне лагеря

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Виновные в нападении на лагерь ромов в Голосеевском районе Киева будут привлечены к уголовной ответственности, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Глава МВД назвал "средневековой дикостью" разгон ромского лагеря на Лысой горе в Киеве, который произошел 21 апреля.

"Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности – это средневековая дикость. Это не подобает современной стране, которая стремится жить по европейским стандартам", — говорится в заявлении Авакова, которое обнародовала пресс-служба МВД.

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Министр внутренних дел утверждает, что полиция не делит граждан по этническому признаку.

"Для нас все они – или граждане Украины, или иностранцы, или лица без гражданства. Различные преступления и правонарушения совершают представители разных национальностей и этнических групп, и все они равны перед украинским законом", — отметил он.

Аваков уверяет, что события на Лысой горе полиция будет расследовать, виновные будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

"Недопустимо, чтобы в современной Украине в XXI веке исключительно из-за предвзятого отношения к асоциальному образу жизни, который ведут отдельные представители одной этнической группы наших граждан, их дискриминировали, запугивали и преследовали", — заявил глава МВД.

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Напомним, полиция открыла два уголовных производства по факту разгона лагеря ромов на Лысой горе. Производства открыты по двум статьям УК Украины: "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии" и "хулиганство".

Основанием для открытия уголовных производств стало видео разгона ромов, которое 25 апреля появилось в Интернете.