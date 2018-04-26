наверх
26.04.201804:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Аваков высказался об "асоциальном образе жизни" ромов и о разгоне лагеря

    Тема:

    Массовые акции радикалов в Украине (240)

    (обновлено: )6401
    Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности – это средневековая дикость, прокомментировал недавние события в Киеве глава МВД.
    Арсен Аваков
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Виновные в нападении на лагерь ромов в Голосеевском районе Киева будут привлечены к уголовной ответственности, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. 

    В сети появилось видео облавы националистов на цыган в Киеве. Видео
    Канал LB.ua на Youtube
    В сети появилось видео облавы националистов на цыган в Киеве

    Глава МВД назвал "средневековой дикостью" разгон ромского лагеря на Лысой горе в Киеве, который произошел 21 апреля.

    "Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности – это средневековая дикость. Это не подобает современной стране, которая стремится жить по европейским стандартам", — говорится в заявлении Авакова, которое обнародовала пресс-служба МВД. 

    Смотрите также: Убитый в Херсоне бизнесмен был фигурантом скандала с экс-мэром

    Министр внутренних дел утверждает, что полиция не делит граждан по этническому признаку.

    "Для нас все они – или граждане Украины, или иностранцы, или лица без гражданства. Различные преступления и правонарушения совершают представители разных национальностей и этнических групп, и все они равны перед украинским законом", — отметил он.

    Аваков уверяет, что события на Лысой горе полиция будет расследовать, виновные будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

    "Недопустимо, чтобы в современной Украине в XXI веке исключительно из-за предвзятого отношения к асоциальному образу жизни, который ведут отдельные представители одной этнической группы наших граждан, их дискриминировали, запугивали и преследовали", — заявил глава МВД.

    Смотрите также: Радикалы выгнали ромов и сожгли табор в Киеве

    Напомним, полиция открыла два уголовных производства по факту разгона лагеря ромов на Лысой горе. Производства открыты по двум статьям УК Украины: "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии" и "хулиганство".

    Основанием для открытия уголовных производств стало видео разгона ромов, которое 25 апреля появилось в Интернете. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинская православная церковь США
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Киевского судью поймали на взятке
    Криминальные войны в Украине
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата