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    "Возьмут трактор и развалят нас". Киевские ромы заявили об угрозах

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    По словам жительницы ромского поселения на столичной Троещине Веры Маковой, к ним пришли более десяти молодых мужчин, которые дали срок до 27 апреля на выселение.
    Ромское поселение на Троещине в Киеве
    radiosvoboda.org

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Жители стихийного ромского поселения на Троещине в Киеве заявили об угрозах уничтожения лагеря и требовании срочного выселения до 27 апреля, сообщила "Радио Свобода" жительница поселения Вера Маковая.

    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Сергей Мазур/Facebook
    Радикалы выгнали ромов и сожгли табор в Киеве

    По ее словам, в минувшую пятницу к ним пришли более десяти молодых мужчин, часть из которых была в полицейской форме.

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    "Сказали, пятница придет (27 апреля — Ред.) — возьмут трактор, бульдозер, и развалят нас (поселение — Ред.)", — сказала женщина.

    В настоящее время в поселении остаются люди разного возраста, в частности, дети.

    Ранее в СМИ появилась информация, что радикалы разогнали лагерь цыган в Киеве. Позже в интернете было опубликовали видео, на котором цыгане с детьми убегают от парней в масках, последние применяют газовые баллончики. Полиция открыла уголовное дело.

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