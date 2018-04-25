"Возьмут трактор и развалят нас". Киевские ромы заявили об угрозах

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Жители стихийного ромского поселения на Троещине в Киеве заявили об угрозах уничтожения лагеря и требовании срочного выселения до 27 апреля, сообщила "Радио Свобода" жительница поселения Вера Маковая.

По ее словам, в минувшую пятницу к ним пришли более десяти молодых мужчин, часть из которых была в полицейской форме.

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"Сказали, пятница придет (27 апреля — Ред.) — возьмут трактор, бульдозер, и развалят нас (поселение — Ред.)", — сказала женщина.

В настоящее время в поселении остаются люди разного возраста, в частности, дети.

Ранее в СМИ появилась информация, что радикалы разогнали лагерь цыган в Киеве. Позже в интернете было опубликовали видео, на котором цыгане с детьми убегают от парней в масках, последние применяют газовые баллончики. Полиция открыла уголовное дело.