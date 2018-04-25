Полиция отреагировала на видео разгрома лагеря ромов в Киеве

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Полиция открыла два уголовных производства после появления видео разгрома лагеря ромов в Киеве, сообщает вечером в среду пресс-служба столичной полиции.

Издание "Левый берег" выложило в среду видео в Youtube, где запечатлены кадры нападения радикалов на цыганский табор на Лысой горе в Киеве 21 апреля. В ролике родители с детьми бегут от молодых людей в масках. Те бросают в ромов камни и применяют газовые баллончики. Слышно, как ромы зовут на помощь правоохранителей.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции после проведения первоочередной проверки возбуждено уголовное производство по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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"Опубликованное видео стало основанием для немедленного внесения сведений в Журнал единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции Киева", — сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что начали расследование и проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления правонарушителей.