Правозащитники требуют расследовать сожжение цыганского лагеря в Киеве

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Международная правозащитная организация Amnesty International требует официальной реакции властей Украины на события на Лысой горе в Киеве в ночь с 20 на 21 апреля, а также неотложного и эффективного расследования по факту погрому лагеря ромов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Напомним, в субботу члены радикальной организации С14 выгнали табор ромов с Лысой горы в Киеве, после чего сожгли палатки и оставшиеся вещи.

"Важно понимать, что мишенью для таких нападений может стать и становится любой: ромы, женщины, антикоррупционные активисты, евреи, ЛГБТ, журналисты, художники, студенты, писатели. Никто сейчас не может быть уверен, что не станет следующей жертвой стаи радикалов, которые почувствовали свою безнаказанность. Они прикрываются патриотизмом и заботой об обществе, но на самом деле терроризируют мирных граждан. При этом правоохранительные органы, в большинстве случаев, остаются бездействовать", — заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

Как сообщили активисты, с которыми общалась Amnesty International, по крайней мере один из цыган, присутствовавших во время погрома, вызвал полицию и дождался приезда патрульного автомобиля. По словам же правоохранителей, официально к ним соответствующая информация не поступала, никто заявлений не писал.

"Пока ромы прятались возле гаражей неподалеку, работники полиции подошли к их лагерю, где обнаружили горящие палатки. Вернувшись к цыганам, работники полиции сообщили им, что все горит, и посоветовали быстрее уезжать из Киева", — отмечают в организации.

Ранее радикалы устроили проверку ромов на центральном железнодорожном вокзале в Киеве.