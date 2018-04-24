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    Общество

    Правозащитники требуют расследовать сожжение цыганского лагеря в Киеве

    (обновлено: )22721
    По словам активистов, с которыми общалась Amnesty International, по крайней мере один из цыган, присутствовавших во время погрома, вызвал полицию и дождался приезда патрульного автомобиля.
    Радикалы из С14 выгнали ромов и сожгли табор на Лысой горе в Киеве
    Сергей Мазур/Facebook

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Международная правозащитная организация Amnesty International требует официальной реакции властей Украины на события на Лысой горе в Киеве в ночь с 20 на 21 апреля, а также неотложного и эффективного расследования по факту погрому лагеря ромов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

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    Напомним, в субботу члены радикальной организации С14 выгнали табор ромов с Лысой горы в Киеве, после чего сожгли палатки и оставшиеся вещи.

    "Важно понимать, что мишенью для таких нападений может стать и становится любой: ромы, женщины, антикоррупционные активисты, евреи, ЛГБТ, журналисты, художники, студенты, писатели. Никто сейчас не может быть уверен, что не станет следующей жертвой стаи радикалов, которые почувствовали свою безнаказанность. Они прикрываются патриотизмом и заботой об обществе, но на самом деле терроризируют мирных граждан. При этом правоохранительные органы, в большинстве случаев, остаются бездействовать", — заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

    Как сообщили активисты, с которыми общалась Amnesty International, по крайней мере один из цыган, присутствовавших во время погрома, вызвал полицию и дождался приезда патрульного автомобиля. По словам же правоохранителей, официально к ним соответствующая информация не поступала, никто заявлений не писал.

    "Пока ромы прятались возле гаражей неподалеку, работники полиции подошли к их лагерю, где обнаружили горящие палатки. Вернувшись к цыганам, работники полиции сообщили им, что все горит, и посоветовали быстрее уезжать из Киева", — отмечают в организации.

    Ранее радикалы устроили проверку ромов на центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

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