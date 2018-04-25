НСЖУ констатировал рост числа нападений на журналистов

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Физической агрессии при исполнении профессиональных обязанностей в Украине в январе-марте 2018 года подвергся 21 журналист, фиксируется рост числа нападений, сообщил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"Эта проблема усугубляется системной безнаказанностью за нападения на журналистов при исполнении профессиональных обязанностей", — сказал Томиленко, слова которого передает УНИАН.

По его словам, если за три месяца текущего года зафиксирован 21 инцидент применения физической силы к журналистам при исполнении профессиональных обязанностей, в то же время за первый квартал прошлого года аналогичных случаев было 18. "Мы фиксируем некоторый рост нападений на журналистов. Нас тревожит эта ситуация", — сказал Томиленко.

По его словам, больше всего проявлений физической агрессии в отношении журналистов было зафиксировано в Киеве и области — 8, в Одесской, Волынской и Полтавской областях — по два.

Томиленко также заявил, что союз журналистов требует от Верховной Рады провести парламентские слушания по вопросам физической безопасности журналистов Украины.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области во время проведения журналистского расследования избили журналиста нтернет-издания "Волынь24" Сергея Шаповала и оператора "12 канала" Романа Харченко.