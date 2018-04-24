Под Киевом напали на журналистов, снимавших дом главы Минфина Данилюка

На журналистов программы "Гроши", которые снимали коттедж министра финансов Александра Данилюка в частном городке "Царское село" под Киевом, было совершено нападение.

"Как только журналисты начали снимать дом на телефон, на них напали, стали запрещать съемку, пытались отобрать видео у съемочной группы и даже душить, а затем пытались сбить внедорожником оператора программы. Однако журналистам все же удалось снять эксклюзивные кадры элитного дома министра под Киевом. Затем они подали заявление в полицию на основании статьи 171 Уголовного кодекса Украины о препятствовании журналистской деятельности", — говорится в сюжете, вышедшем на телеканале "1+1".

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Ранее появилась информация о роскошной квартире главы Минфина Украины Данилюка в Лондоне, которую он, по данным СМИ, пытался скрыть и не указал в своей декларации. Сам министр категорически отрицает наличие у него квартиры в британской столице.