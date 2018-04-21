Под Тернополем жестоко избили журналистов, открыто дело

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Интернет-издание "Волынь24" сообщило, что в Тернопольской области во время проведения журналистского расследования избили их журналиста Сергея Шаповала и оператора "12 канала" Романа Харченко.

Согласно сообщению, журналист и оператор вели журналистское расследование о деятельности нелегальных АЗС, их избили на территории предприятия "Агродружба" в Теребовлянском районе Тернопольской области. По предварительной информации, оператор получил сотрясение мозга, у журналиста рассечена щека. При этом нападавшие разбили технику представителей СМИ.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова взяла под контроль дело с избиением съемочной группы в Тернопольской области, а полиция по данному факту открыла уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба омбудсмена.

"Людмила Денисова взяла под контроль дело с избиением съемочной группы в Тернопольской области… На место происшествия выехал региональный координатор взаимодействия с общественностью уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Тернопольской области Владимир Шевченко", — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

volyn24.com Оператор "12 канала" Роман Харченко

По данным пресс-службы, журналиста и оператора избили на одном из предприятий во время расследования нелегальной продажи дизельного топлива. Сообщается, что их жестоко избили и некоторое время насильно удерживали в помещении. По данным офиса омбудсмена, журналиста и оператора увезли в больницу, они написали заявление в полицию о нападении, избиении, уничтожении техники и препятствовании журналистской деятельности.

Представитель омбудсмена Шевченко на месте выяснил, что полиция открыла уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении журналиста", которое находится на контроле руководителя Тернопольской областной полиции Александра Богомола. Сообщается, что следственные действия запланированы на понедельник 23 апреля, заявители приедут в Тернополь, чтобы получить решение суда о прохождении судебной медицинской экспертизы. По данным пресс-службы, их будет сопровождать сотрудник регионального представительства омбудсмена.

В начале апреля пресс-служба Союза журналистов Украины сообщила, что в марте было зафиксировано десять случаев применения физической агрессии по отношению к журналистам.