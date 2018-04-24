Суд в Киеве продолжит рассмотрение дела об убийстве журналиста Бузины

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева во вторник, 24 апреля, продолжит предварительное заседание по делу об убийстве известного журналиста и писателя Олеся Бузины.

На предварительном заседании, начало которого запланировано на 9.00, суд должен решить, можно ли приступить к рассмотрению уголовного дела по существу, отправить на дополнительное расследование или же его стоит закрыть.

Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них — в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.

Президент Украины Петр Порошенко назвал "делом чести для украинской власти" раскрыть это преступление.

Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе.

Правоохранители считали, что Медведько и Полищук убили Бузину, потому что в его творчестве якобы "прослеживались антиукраинские настроения".

В то же время защита подозреваемых предоставила показания свидетелей, которые под присягой сообщили, что подозреваемые в момент убийства находились в Донбассе и никак не могли совершить преступление. Кроме того, адвокаты поставили под сомнение экспертизу ДНК, которая является одним из главных аргументов следствия. В частности, защита представила суду заключение экспертного института о том, что в Украине официально нет необходимых реактивов для проведения такой экспертизы ДНК, на которую ссылается следствие.

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В связи с недостаточностью доказательств, оба подозреваемых в конце 2015 года были отпущены судом под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00.

Позднее в деле были назначены ряд дополнительных экспертиз, проведение которых затянулось.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, обращаясь к матери погибшего журналиста, заявила, что в ООН обеспокоены ненадлежащим расследованием убийства Бузины, "как и в других делах относительно журналистов".

Семья Бузины и ее адвокаты также выражали недовольство длительным расследованием дела и безнаказанностью виновных.

В августе 2017 года мать украинского журналиста подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Тогда Кузьмин пояснял, что "издевательства украинской власти над Валентиной Бузиной" вынудили ее обратиться в ЕСПЧ.

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Для рассмотрения дела об убийстве журналиста была назначена коллегия судей в составе Евгения Сидорова, Олега Лынника и Татьяны Левицкой. Первое предварительное заседание состоялось 9 февраля, однако из-за занятости судей в заседании был объявлен почти двухнедельный перерыв. В ходе первого заседания защита обвиняемых ходатайствовала о рассмотрении дела судом присяжных. Но суд отказал защите в удовлетворении этого ходатайства.