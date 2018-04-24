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    Общество

    Суд в Киеве продолжит рассмотрение дела об убийстве журналиста Бузины

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    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны (263)

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    На предварительном заседании, начало которого запланировано на 9.00, Шевченковский райсуд столицы суд должен решить, можно ли приступить к рассмотрению уголовного дела по существу.
    Заседание суда по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева во вторник, 24 апреля, продолжит предварительное заседание по делу об убийстве известного журналиста и писателя Олеся Бузины.

    На предварительном заседании, начало которого запланировано на 9.00, суд должен решить, можно ли приступить к рассмотрению уголовного дела по существу, отправить на дополнительное расследование или же его стоит закрыть.

    Фотографии Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ритуальное убийство Бузины не будет раскрыто - Рудяков

    Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них — в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.

    Президент Украины Петр Порошенко назвал "делом чести для украинской власти" раскрыть это преступление.

    Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе.

    Правоохранители считали, что Медведько и Полищук убили Бузину, потому что в его творчестве якобы "прослеживались антиукраинские настроения".

    В то же время защита подозреваемых предоставила показания свидетелей, которые под присягой сообщили, что подозреваемые в момент убийства находились в Донбассе и никак не могли совершить преступление. Кроме того, адвокаты поставили под сомнение экспертизу ДНК, которая является одним из главных аргументов следствия. В частности, защита представила суду заключение экспертного института о том, что в Украине официально нет необходимых реактивов для проведения такой экспертизы ДНК, на которую ссылается следствие.

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    В связи с недостаточностью доказательств, оба подозреваемых в конце 2015 года были отпущены судом под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00.

    Позднее в деле были назначены ряд дополнительных экспертиз, проведение которых затянулось.

    Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, обращаясь к матери погибшего журналиста, заявила, что в ООН обеспокоены ненадлежащим расследованием убийства Бузины, "как и в других делах относительно журналистов".

    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мать Олеся Бузины: я живу в неведении

    Семья Бузины и ее адвокаты также выражали недовольство длительным расследованием дела и безнаказанностью виновных.

    В августе 2017 года мать украинского журналиста подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Тогда Кузьмин пояснял, что "издевательства украинской власти над Валентиной Бузиной" вынудили ее обратиться в ЕСПЧ.

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    Для рассмотрения дела об убийстве журналиста была назначена коллегия судей в составе Евгения Сидорова, Олега Лынника и Татьяны Левицкой. Первое предварительное заседание состоялось 9 февраля, однако из-за занятости судей в заседании был объявлен почти двухнедельный перерыв. В ходе первого заседания защита обвиняемых ходатайствовала о рассмотрении дела судом присяжных. Но суд отказал защите в удовлетворении этого ходатайства.

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