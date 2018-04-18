Савченко доставят в суд, чтобы отобрать образцы слюны. Нардеп против

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Внефракционного народного депутата Надежду Савченко, обвиняемую в подготовке терактов, в среду, 18 апреля, доставят в суд, чтобы отобрать у нее биологические образцы, сообщает пресс-служба нардепа.

"18.04. В 13 ч. 00 мин. В Шевченковский р-ный суд (ул. Дегтяревская, 31а) будет доставлена ​​Надежда Савченко "по делу: об отбирании биологических образцов". Зал судебных заседаний 406", — говорится в сообщении.

В комментарии "Украинской правде" адвокат Савченко Олег Соловей уточнил, что речь идет об образцах слюны.

"Была информация, что на одном из телефонов (в деле — Ред.) была слюна женщины. Вот сейчас хотят слюну отобрать", — пояснил адвокат.

Он добавил, что Савченко не хочет предоставлять эти образцы, поскольку, по его словам, следствие имело возможность многократно их взять.

"Сама Надежда Савченко заявила им, что вы много раз могли взять мои образцы слюны. А следствие говорит: мы хотим взять ее процессуально правильно. На это Надежда Викторовна говорит: подождите, записывать меня в течение полугода с точки зрения УПК у вас получилось правильно, а взять слюну будто неправильно", — процитировал ее Соловей.

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Он отметил, что из-за этого Савченко отказывается давать образцы.

"А если отказывается, то этот процесс они будут делать принудительно по решению суда. То есть держать несколько человек в СИЗО и врач это будет отбирать", — пояснил адвокат.

По его словам, он хотел бы увидеть как им это удастся сделать.

"Она им сейчас говорит: вот мой стаканчик с которого пила, берите, но так не хотят. Они хотят на суде ее уговорить, чтобы дала образцы, или получить решение, чтобы принудительно взять", — пояснил защитник.

Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку.