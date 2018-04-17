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    Политика

    В сети появилось фото похудевшей Савченко

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (286)

    (обновлено: )34014
    На фотографии внефракционный депутат Надежда Савченко заметно похудевшая. Нардеп объявила голодовку 23 марта.
    Надежда Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В сети появилось фото внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

    Фотографию заметно похудевшей Савченко опубликовала на своей странице в Facebook заместитель председателя политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

    Татьяна Проторченко, facebook
    Похудевшая Надежда Савченко

    Савченко начала голодать 23 марта и за это время похудела на 15 килограмм.

    По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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