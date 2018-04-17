В сети появилось фото похудевшей Савченко

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В сети появилось фото внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Фотографию заметно похудевшей Савченко опубликовала на своей странице в Facebook заместитель председателя политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

Татьяна Проторченко, facebook Похудевшая Надежда Савченко

Савченко начала голодать 23 марта и за это время похудела на 15 килограмм.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.