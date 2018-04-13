ГПУ будет добиваться экстрадиции лидера "титушек" Саркисяна из Франции

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины подтверждает информацию о задержании во Франции Армена Саркисяна, которого украинские правоохранители считают организатором групп "титушок" во время Евромайдана, сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Накануне о задержании Саркисяна сообщил глава МВД Арсен Аваков. Он был задержан на дороге во время проверки документов. К нему избрана мера пресечения — личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая.

"ГПУ получила официальное сообщение о задержании во Франции Армена Саркисяна — одного из организаторов групп "титушок", которые действовали во время Евромайдана", — написал Лысенко в Facebook.

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Он подчеркнул, что Генпрокуратура будет готовить документы для его экстрадиции в Украину.

"У нас есть 40 дней для этого. Мы этот процесс не будем затягивать", — заявил Лысенко.

gorlovka.ua Армен Саркисян

Украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп "титушек", которые нападали и убивали людей во время Евромайдана.

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В частности, по данным правоохранителей, убийство журналиста Вячеслава Веремия осуществила именно группа Саркисяна, а недавно арестованный Юрий Крысин был его "подшефным".

После Майдана Саркисян сбежал из Украины и скрывался в России.