День смеха отмечается 1 апреля во всем мире

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. День смеха, который также называют День дурака, отмечается в воскресенье.

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1 апреля отмечается День смеха — неофициальный всенародный праздник, который также называется День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day).

Существует множество гипотез о происхождении праздника. Предполагают, что этот праздник имеет общие корни с античными днями весны, когда население древних городов и сельских мест собиралось в лесах и рощах и устраивало празднества с песнями, танцами, жертвоприношениями богам. Древние греки считали, что человек должен обязательно смеяться.

По другой версии, обычай шутить 1 апреля связан с переносом нового года. В середине XVI века король Карл IX реформировал во Франции календарь, перенеся новый год на 1 января, но многие продолжали праздновать 1 апреля. Людей, которые преподносили в этот день друг другу подарки, называли "апрельскими дураками".

Как свидетельствуют письменные источники, к концу XVII века о Дне дурака определенно знали в Великобритании. В XVIII веке письменные ссылки на День дурака стали многочисленными и появились уже повсюду по Европе. Англичане и французы распространили его в своих американских колониях.

К нам этот праздник пришел из Германии, вероятно, в конце XVII столетия, но не позднее европейского путешествия Петра I. Первый массовый первоапрельский розыгрыш в России, о котором сохранились данные, состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на "неслыханное представление". От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: "Первый апрель — никому не верь!". На этом "неслыханное представление" закончилось.

В настоящее время 1 апреля празднуют во всем мире. Во Франции этот праздник носит название poisson d"avril (апрельская рыба). Французские дети в этот день приклеивают бумажных рыбок на спины своих друзей. Когда объект насмешки обнаруживает шутку, шутник кричит: "Poisson d"avril!"

Англичане 1 апреля зашивают друг другу рукава на свитерах, выдувают середину из яиц, посылают в подарок друзьям пару ботинок на одну левую ногу, шляпу с одними полями, веревку для завязывания ветра или ведро без дна.

В Финляндии день шуток и обманов связан со старым деревенским обычаем во время больших работ – обмолота хлеба или убоя скота – давать детям шуточные поручения. Их отправляли в соседский двор за каким-либо несуществующим, но якобы крайне необходимым инструментом: стеклянными ножницами, мякинным плугом или угломером для навозной кучи. Соседи, в свою очередь, "вспоминали", что отдали уже этот инструмент другим, и ребенок отправлялся в следующий двор.

Классика американского первоапрельского жанра – брошенный на дорогу пухлый бумажник, привязанный на веревочке, или лист бумаги, который незаметно цепляется на спину с надписью "Дай мне пинка!" Домохозяйки подают на стол шоколадные пирожные с ватой или мелом внутри, а в солонки насыпают сахар.

Традиционно шутят в этот день и СМИ, правда, иногда в первоапрельских публикациях выдумку трудно отличить от реальности. Так, еще в 1698 году в британской прессе появилась статья, в которой сообщалось, что в первый день апреля в Тауэре все желающие смогут увидеть показательное умывание белых львов. Толпы любопытных лондонцев ринулись к стенам знаменитой тюрьмы. Через 200 лет одна из британских газет снова опубликовала это шуточное объявление, и жители Лондона снова побежали к Тауэру.

Хрестоматийным примером первоапрельского юмора стала передача "Панорама" на Би-би-си, вышедшая в 1950-е годы, когда еще мало кто из британцев путешествовал за рубеж. В программе на полном серьезе рассказывалось о том, что в Швейцарии налажено выращивание спагетти. При этом описывались разные хитрости возделывания макарон и опасность для них весенних заморозков.

В 1988 году в газете "Известия" сообщалось, что звезда аргентинского футбола Диего Марадона ведет переговоры с московским "Спартаком". В газете говорилось о том, что знаменитый русский футбольный клуб предложил Марадоне 6 миллионов долларов, и Диего, скорее всего, не сможет устоять перед таким щедрым предложением и будет играть за "Спартак".

В 1997 году многим пользователям Всемирной сети были отправлены электронные письма с предупреждением, что с 31 марта по 2 апреля интернет закрывается на генеральную уборку. В письме сообщалось, что чистить сеть будут пять мощных японских роботов.

Но не все розыгрыши были так безобидны. В 1992 году "Лондон Тайм" сообщила, что в скором времени Бельгия будет распущена. Уточнялось, что север страны должен будет присоединиться к Нидерландам, а юг – к Франции. Эта шутка вызвала бурю возмущений, и министру иностранных дел Великобритании пришлось объясняться по телевизору.

Первое апреля сегодня — это лишний повод для того, чтобы продемонстрировать чувство юмора и подарить лишнюю улыбку своим друзьям. Только важно помнить, что шутка — это такая вещь, после которой смешно должно становиться всем участникам розыгрыша.