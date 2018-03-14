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    Общество

    В Украине отмечают День добровольца

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    Основной целью празднования является чествование мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
    Украинские военные
    AP Photo/Maxim Vetrov

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Украине отмечается День добровольца. 

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    Основной целью празднования является чествование мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиление общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований.

    Президент Петр Порошенко в своем обращении к украинским добровольцам отметил "патриотов современной Украины, которые по зову сердца, осознавая свой гражданский долг и ответственность за будущее государства, не дожидаясь официального объявления мобилизации, встали на защиту ее независимости".

    По его словам, сейчас многие из добровольцев, приобретя боевой опыт, продолжают выполнять задачи в составе обновленного украинского войска.

    Ранее основатель "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош сообщил о вербовке украинцев западными частными военными компаниями (ЧВК).

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