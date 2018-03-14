В Украине отмечают День добровольца

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КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Украине отмечается День добровольца.

Основной целью празднования является чествование мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиление общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований.

Президент Петр Порошенко в своем обращении к украинским добровольцам отметил "патриотов современной Украины, которые по зову сердца, осознавая свой гражданский долг и ответственность за будущее государства, не дожидаясь официального объявления мобилизации, встали на защиту ее независимости".

По его словам, сейчас многие из добровольцев, приобретя боевой опыт, продолжают выполнять задачи в составе обновленного украинского войска.

Ранее основатель "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош сообщил о вербовке украинцев западными частными военными компаниями (ЧВК).