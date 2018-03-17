День святого Патрика. Справка

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. День святого Патрика отмечается в субботу.

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Ежегодно 17 марта отмечается День святого Патрика – покровителя Ирландии. Этот праздник уже давно приобрел большую популярность далеко за пределами страны и отмечается в разных странах мира.

Святой Патрик – один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. В честь этого святого освящены более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых — собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году.

Мэвин Суккат – будущий святой Патрик – родился в конце IV века в Британии в семье римских граждан. В 16-летнем возрасте его продали в рабство ирландским пиратам, но юноша спасся из плена, провел некоторое время в монастырях Галлии (современная Франция) и вернулся на родину. Позже он завершил свое образование в Галлии, был рукоположен в дьякона под именем Патрик, а позже возведен в сан епископа. Папа Римский Целестин II благословил Патрика на христианизацию Ирландии, и в 430-х годах будущий святой начал свою миссию.

Считается, что особенность установления христианства в Ирландии состояла в том, что стараниями Патрика оно было принято практически бескровно. Хотя Патрик и не был первым ирландским епископом, его называют апостолом этой страны, которая стала посылать миссионеров в страны Европы.

УНИАН Парад в честь святого Патрика в Нью-Йорке

Святой Патрик скончался 17 марта 463 года (по другим сведениям – 461 года) и был канонизирован до разделения христианской Церкви на Западную и Восточную.

В 2017 году синод Русской православной церкви включил в церковный месяцеслов – поминальный список святых – крестителя Ирландии святого Патрика. В Русской церкви он поминается как святитель Патрикий, просветитель Ирландии.

Ирландцы начали отмечать День святого Патрика в качестве своеобразного национального праздника еще в X-XI веках, причем не только на территории Ирландии, но и в других европейских странах, где была ирландская диаспора. В начале XVII века этот день был включен в литургический календарь католической церкви. Церковное торжество переносится, если день памяти святого выпадает на Страстную неделю (неделя перед Пасхой). Светский праздник практически во всех странах проводится 17 марта, в некоторых он растягивается на несколько дней.

В 1903 году День святого Патрика стал официальным выходным днем в Ирландии. В том же году был издан закон, предписывающий закрывать бары и пабы 17 марта из-за чрезмерного употребления гражданами алкоголя (закон был отменен в 1970-е годы). Впоследствии 17 марта стал выходным днем в Северной Ирландии, Ньюфаундленде и Лабрадоре (канадская провинция), а также на острове Монтсеррат (остров в Карибском море, территория Великобритании).

С празднованием Дня святого Патрика связано множество различных традиций, как христианских, так и народных. К христианским относится ежегодное восхождение паломников на святую гору Croagh Patrick, на которой святой молился и постился 40 дней. К народным традициям относят распитие спиртного в пабе. Изначально наиболее распространенным напитком в этот день был виски, впоследствии очень популярным стал эль.

По народной традиции в этот день принято одеваться в зеленое или прикреплять к одежде трилистник. Впервые об этом обычае упоминается в 1689 году. До этого года ирландцы носили на груди кресты святого Патрика. Вплоть до XVIII века обычай ношения трилистника считался вульгарным, но с течением времени традиция прижилась.

В день праздника все города Ирландии "зеленеют": люди рисуют на лицах ирландские флаги, прикрепляют охапки клевера к головным уборам и костюмам, одеваются в праздничные одежды, даже пьют зеленое пиво.

Думская.net День Святого Патрика в Одессе

Помимо трилистника и зеленого цвета, символизирующего и саму жизнь, и победу весны над зимой (связанного одновременно и с кельтской мифологией, и с католицизмом), символами дня также считаются лепреконы (сказочные существа маленького роста, шьющие обувь для других сказочных существ и являющиеся хранителями сокровищ), арфа (изображена на гербе Ирландии) и шилейла (дубовый или терновый посох с загнутым концом, использовавшийся, помимо прямого назначения, как клюшка для игры в керлинг).

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Девиз праздника умещается в одно слово – Craic, что означает "веселье и наслаждение". Люди пьют пиво и пляшут групповой ирландский танец "кейли".

В День святого Патрика устраиваются парады. На улицы выходят люди, одетые в экстравагантные костюмы, и также духовые оркестры, которые не могут обойтись без знаменитой волынки. Народная молва гласит о том, что эта традиция родилась в Ирландии. Нью-Йорк и Бостон (США) оспаривают пальму первенства. Ньюйоркцы утверждают, что первый парад состоялся в их городе в XVIII веке.

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Наибольший размах праздник приобретает в американских городах с большой ирландской диаспорой. Помимо Нью-Йорка и Бостона, это Филадельфия, Атланта и Чикаго. Именно в США зародилась традиция дружески щипать тех, кто не одет 17 марта в зеленое. Кроме того, во многих американских городах существует традиция в День Святого Патрика красить водоемы в зеленый цвет. Считается, что начало традиции положили рабочие, следившие за уровнем загрязнения реки Чикаго: они окрасили ее воды зеленым растительным красителем для того, чтобы отслеживать нелегальный сброс отходов

Празднования в честь святого Патрика проходят также в Аргентине, Канаде, Южной Корее, Новой Зеландии и других странах.

twitter.com/TourismIreland Ко Дню святого Патрика достопримечательности по всему миру "позеленели"

Праздник давно перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии. В день святого Патрика многие здания в мире "зеленеют". В 2015 году в зеленый цвет праздника были окрашены Сиднейская опера, Эмпайр-стейт-билдинг, Берлинская телебашня и Пизанская башня. В 2016 году в День святого Патрика на Тверской улице Москвы подсветка фасадов зданий также окрасилась в зеленый цвет.