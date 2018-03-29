Телеканал ZIK пожаловался в комитет Рады на "давление маргиналов"

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Телеканал ZIK обратился в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики по факту давления на редакцию, сообщила в четверг первый заместитель председателя комитета Ольга Червакова.

Ранее ZIK заявил, что его могут захватить националистические организации по заказу властей и Администрации президента. Во вторник на сайте канала появилось сообщение, что представители общественной организации "Национальные дружины" взяли под охрану офис телеканала по просьбе журналистов. В среду националисты пришли с пикетом к зданию телеканала в Киеве и заявили о блокировании телеканала.

"Телеканал ZIK обратился в наш комитет с просьбой рассмотреть факты давления на редакцию со стороны маргиналов Корчинского. Надеюсь, на ближайшем заседании мы услышим Наташу Влащенко или других топ-менеджеров", — написала нардеп на странице в Facebook.

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Червакова добавила, что комитет должен занять сторону журналистов и высказаться относительно недопустимости давления.

При этом она удивилась, что журналисты телеканала не интересуются, возбуждены ли относительно фактов давления на канал уголовные производства.