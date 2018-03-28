Националисты наступают на ZIK: колючая проволока и шины у телеканала

Офис телеканала ZIK в Киеве пикетируют националисты из организации "Братство", вход в здание закрыт.

"Около него стоят порядка 40 молодых людей в камуфляже. Натягивают "символическую" колючку из сетки-рабицы. Акция объявлена бессрочной — "пока последний активист не уедет домой с воспалением легких". Так говорят сами активисты", — пишет "Страна".

Протестующие призывают журналистов и руководство канала не продавать его.

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В то же время на телеканале отрицают якобы планы по продаже ZIK лидеру движения "Украинский выбор — право народа" Виктору Медведчуку.

Источники издания на ТВ-рынке говорят, что в последний месяц представители министра внутренних дел Арсена Авакова выходили на владельца ZIK Петра Дыминского с предложением продать канал в обмен на закрытые уголовных дел против Дыминского. Однако стороны так и не смогли прийти к соглашению, чем, возможно, и объясняется нынешнее обострение вокруг телеканала.

Лидер "Братства" Дмитрий Корчинский пригрозил уничтожить телеканал в случае его продажи Медведчуку.