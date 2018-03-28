наверх
28.03.201818:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.00
  • EUR32.56- 0.09
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Националисты наступают на ZIK: колючая проволока и шины у телеканала

    (обновлено: )15003
    Радикалы забаррикадировали телеканал ZIK шинами и перетянули вход рабицей
    Радикалы забаррикадировали телеканал ZIK шинами и перетянули вход рабицей
    Радикалы забаррикадировали телеканал ZIK шинами и перетянули вход рабицей
    Радикалы забаррикадировали телеканал ZIK шинами и перетянули вход рабицей
    Радикалы забаррикадировали телеканал ZIK шинами и перетянули вход рабицей
    Радикалы забаррикадировали телеканал ZIK шинами и перетянули вход рабицей
    Радикалы забаррикадировали телеканал ZIK шинами и перетянули вход рабицей
    strana.ua
    Радикалы забаррикадировали телеканал ZIK шинами и перетянули вход рабицей
    strana.ua
    Радикалы забаррикадировали телеканал ZIK шинами и перетянули вход рабицей
    strana.ua
    Радикалы забаррикадировали телеканал ZIK шинами и перетянули вход рабицей
    strana.ua
    Радикалы забаррикадировали телеканал ZIK шинами и перетянули вход рабицей
    strana.ua
    Радикалы забаррикадировали телеканал ZIK шинами и перетянули вход рабицей
    strana.ua

    Рекомендуем

    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в КемеровоТрагедия в Кемерово: скорбит вся Россия18:01 28.03.2018
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую областьПривыкли к капризам погоды. Как живут люди в "украинской Венеции"14:31 28.03.2018
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в КемеровоТраур в РФ. В Кемерово проходит прощание с погибшими при пожаре10:28 28.03.2018
    Асфальт в Киеве после зимы"Снег тает вместе с асфальтом". Во что превратились киевские дороги после зимы15:34 27.03.2018
    Раритетная эротическая фотосессия Эмили РатаковскиРаритетная эротическая фотосессия Ратаковски шокировала сеть (18+)13:47 27.03.2018
    Новый флешмоб захватил Instagram: люди "рисуют" домашних животных13:15 27.03.2018
    В Житомирской области обнаружили 200 единиц краденной военной техникиКупить БТР онлайн: найден склад краденной боевой техники12:55 27.03.2018
    Митинг у администрации КемеровоМитинг недовольных граждан в Кемерово. Репортаж с места событий11:43 27.03.2018
    Руслана показала своих питомцев и домПевица Руслана похвасталась своим энергетически-независимым домом под Киевом16:56 26.03.2018
    Все фотоленты

    Офис телеканала ZIK в Киеве пикетируют националисты из организации "Братство", вход в здание закрыт.

    "Около него стоят порядка 40 молодых людей в камуфляже. Натягивают "символическую" колючку из сетки-рабицы. Акция объявлена бессрочной — "пока последний активист не уедет домой с воспалением легких". Так говорят сами активисты", — пишет "Страна".

    Надежда Савченко
    УНИАН
    Лирика Луценко: Савченко – звезда, связанная с... Саакашвили или Медведчуком

    Протестующие призывают журналистов и руководство канала не продавать его.

    Читайте также: Бортник: К делу Савченко могут пристегнуть и Медведчука, и Коломойского

    В то же время на телеканале отрицают якобы планы по продаже ZIK лидеру движения "Украинский выбор — право народа" Виктору Медведчуку.

    Источники издания на ТВ-рынке говорят, что в последний месяц представители министра внутренних дел Арсена Авакова выходили на владельца ZIK Петра Дыминского с предложением продать канал в обмен на закрытые уголовных дел против Дыминского. Однако стороны так и не смогли прийти к соглашению, чем, возможно, и объясняется нынешнее обострение вокруг телеканала.

    Лидер "Братства" Дмитрий Корчинский пригрозил уничтожить телеканал в случае его продажи Медведчуку.

    Ссылки по теме:
    Теги: