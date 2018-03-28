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    Общество

    Лидер "Братства" пригрозил уничтожить телеканал ZIK

    (обновлено: )14714
    Дмитрий Корчинский заявил, что Виктор Медведчук намерен купить телеканал ZIK. По его словам, в настоящее время наблюдается "концентрация промосковских медиа в одних руках для облегчения управления".
    Дмитрий Корчинский. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Лидер националистической партии "Братство" Дмитрий Корчинский пригрозил уничтожением телеканала ZIK, подчеркнув, что в настоящее время наблюдается "концентрация промосковских медиа в одних руках для облегчения управления".

    "(Лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук — Ред.) Медведчук собрался купить ЗИК. Увеличение ватных спикеров на ЗИКе этим и объясняется. Сейчас активисты "Братства" начали круглосуточное пикетирование ЗИКа с целью продемонстрировать готовность уничтожить этот канал в случае окончательного приобретения его Москвой. Рассматривается возможность блокады", — написал он на своей странице в Facebook.

    Дмитрий Корчинский/Facebook, 28 марта 2018

    Ранее сообщалось, что националисты "Братства" пришли с пикетом под офис телеканала ZIK в Киеве. Собравшиеся выкрикивали "Свободу ZIK!" и "Руки прочь от ZIK!"". Как объяснили в громкоговорители сами пикетчики, по их данным, готовится продажа телеканала Виктору Медведчуку и участники акции намерены не допустить этого. Также на месте присутствует лидер "Братства" Дмитрий Корчинский.

    strana.ua
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