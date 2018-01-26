наверх
26.01.201814:56
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    После травли ZIK Аваков оценил уровень свободы слова "на пять с плюсом"

    Тема:

    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова (76)

    (обновлено: )48206
    Министр внутренних дел считает, что в Украине сложилась система, в которой "свобода слова является ключевым приоритетом". Аваков считает, что не всегда свободе слова сопутствует ответственность.
    Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков оценил уровень свободы слова в Украине "на пять с плюсом".

    Заседание правительства 17 января. Видео
    Видеоканал Кабмина на Youtube
    "Вам же не говорят, что вы серая масса". Гройсман резко ответил на слова Авакова

    Ранее Институт массовой информации заявил приблизительно о 300 случаях нарушения прав свобода слова в 2017 году в Украине. Кроме того, согласно всемирному отчету 2018 года международной правозащитной организации Human Rights Watch, украинская власть ограничила права СМИ в стране, ссылаясь на якобы необходимость противостояния России.

    "Я бы оценил (свободу слова в Украине – ред.) на пять с плюсом, потому что есть свобода слова и не всегда есть ответственность", — сказал Аваков во время общения с журналистами в городе Хмельницкий, отвечая на вопрос о том, на сколько балов он бы оценил свободу слова на Украине по пятибалльной шкале.

    Однако, по его словам, в Украине, как и по всему миру, есть проблема фейковых новостей.

    "У нас есть старая советская привычка, которая есть у администраторов… попытаться влиять на СМИ, поддавливать их, корректировать. Но за эти годы, которые прошли, начиная с 2005 года, я думаю, что в Украине сложилась система, что свобода слова является ключевым приоритетом",- сказал Аваков.

    Напомним, что в Киеве 24 января прошла акция протеста под офисом телеканала ZIK. Участники радикальных организаций требовали от журналистов извинений и увольнения ведущей канала Натальи Влащенко за интервью с бывшим заместителем главы Администрации президента Украины Андреем Портновым.

    Смотрите также: Портнов "засветился" в прямом эфире еще одного украинского телеканала

    В беседе по Scype Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого студию телеканала покинул депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник. Позднее спикер МВД Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, назвав его политику реакцией владельца на возбужденное уголовное дело.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает