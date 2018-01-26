После травли ZIK Аваков оценил уровень свободы слова "на пять с плюсом"

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков оценил уровень свободы слова в Украине "на пять с плюсом".

Ранее Институт массовой информации заявил приблизительно о 300 случаях нарушения прав свобода слова в 2017 году в Украине. Кроме того, согласно всемирному отчету 2018 года международной правозащитной организации Human Rights Watch, украинская власть ограничила права СМИ в стране, ссылаясь на якобы необходимость противостояния России.

"Я бы оценил (свободу слова в Украине – ред.) на пять с плюсом, потому что есть свобода слова и не всегда есть ответственность", — сказал Аваков во время общения с журналистами в городе Хмельницкий, отвечая на вопрос о том, на сколько балов он бы оценил свободу слова на Украине по пятибалльной шкале.

Однако, по его словам, в Украине, как и по всему миру, есть проблема фейковых новостей.

"У нас есть старая советская привычка, которая есть у администраторов… попытаться влиять на СМИ, поддавливать их, корректировать. Но за эти годы, которые прошли, начиная с 2005 года, я думаю, что в Украине сложилась система, что свобода слова является ключевым приоритетом",- сказал Аваков.

Напомним, что в Киеве 24 января прошла акция протеста под офисом телеканала ZIK. Участники радикальных организаций требовали от журналистов извинений и увольнения ведущей канала Натальи Влащенко за интервью с бывшим заместителем главы Администрации президента Украины Андреем Портновым.

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В беседе по Scype Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого студию телеканала покинул депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник. Позднее спикер МВД Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, назвав его политику реакцией владельца на возбужденное уголовное дело.