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    Золотарев о причинах скандала вокруг ZIK: истерика "партии войны"

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    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова (78)

    (обновлено: )628110
    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев прокомментировал разгоревшийся вокруг телеканала ZIK скандал – из-за интервью Наталья Влащенко с юристом Андреем Портновым.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Эта истерика нашей "партии войны" показательна тем, что люди, которые 4 года назад с пеной у рта ратовали за свободу слова, спустя 4 года пришли к тотальной цензуре и давлению на масс-медиа с использованием парамилитарных образований. Более чем наглядная революция", – сказал политолог. 

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    По его мнению, представители "партии войны" заговорили о реванше, опасаясь того, что почва у них в ближайшее время может уйти из-под ног. 

    Выступая ранее в эфире ZIKа, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого студию телеканала покинул депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник. Позднее спикер МВД Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, назвав его политику реакцией владельца на возбужденное уголовное дело. 

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