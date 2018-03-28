В телеканале ZIK отреагировали на блокаду радикалов

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КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники телеканала ZIK требуют от представителей националистической организации "Братство" немедленно снять блокаду офиса телеканала в Киеве и не угрожать деятельности журналистов.

Ранее ZIK заявил, что его могут захватить радикальные организации по заказу властей и администрации президента. Во вторник на сайте канала появилось сообщение, что представители общественной организации "Национальные дружины" взяли под охрану офис телеканала по просьбе журналистов. В среду радикалы пришли с пикетом к зданию телеканала в Киеве и заявили, что намерены блокировать телеканал.

"Команда ZIK требует от представителей радикальной организации "Братство" Дмитрия Корчинского немедленно снять блокаду и не угрожать деятельности последнего независимого телеканала на Украине, его журналистам и приглашенным на эфиры гостям", — говорится в опубликованном в среду заявлении телеканала.

Кроме того, команда телеканала просит министра внутренних дел Украины Арсена Авакова отреагировать на бездействие правоохранителей во время пикета радикалов.

Националисты заявляли, что протестуют против возможной, по их мнению, продажи телеканала лидеру движения "Украинский выбор — право народа" Виктору Медведчуку. В заявлении телеканала сообщается, никаких переговоров о его продаже в настоящее время не ведется.