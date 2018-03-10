Политолог Александра Решмедилова в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что акция с поджогом в здании телеканала "Интер" была частично спланированным актом, поскольку лучший экспромт — хорошо подготовленный.
Мэр Ирпеня Владимир Карплюк уехал из Украины, у мэра города Бучи Анатолия Федорука в четверг проходят обыски по делу о хищении 900 га леса. На видео - комментарии народных депутатов Ольги Черваковой и Валерия Карпунцова.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".