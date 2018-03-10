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    Червакова Ольга

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Полицейские провели под киевским судом акцию протеста
    В БПП раскритиковали протест подопечных Авакова: циничный театр абсурда
    03:17 21.02.2018
    592
    Член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Червакова жестко раскритиковала "молчаливый протест" сотрудников киевской полиции, пришедших под Шевченковский суд столицы.
    Избиение председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Людмилы Демченко в поселке Коцюбинское под Киевом
    Под Киевом жестоко избили главу местного избиркома
    10:53 14.06.2017
    1132
    Пострадавшая - Людмила Демченко. Нардеп Ольга Червакова обратилась к Сергею Князеву и Арсену Авакову с требованием взять под контроль ход расследования, а к Юрию Луценко - наведение порядка в регионе.
    Червакова: Гончаренко похитили с целью пыток
    Червакова: Гончаренко похитили с целью пыток 
    15:04 23.02.2017
    408Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от БПП Алексей Гончаренко "похищен группой сепаратистов с целью пыток", сообщила нардеп от БПП Ольга Червакова.
    Ситуация возле здания Интера
    Выльется ли поджог "Интера" в массовые протесты и противостояние
    12:35 06.09.2016
    685Нападение и поджог на канале "Интер"
    Политолог Александра Решмедилова в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что акция с поджогом в здании телеканала "Интер" была частично спланированным актом, поскольку лучший экспромт — хорошо подготовленный.
    Дело о хищении 900 га леса под Киевом: комментарии нардепов. Видео
    Дело о хищении 900 га леса под Киевом: комментарии нардепов 
    11:56 21.07.2016
    456Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Мэр Ирпеня Владимир Карплюк уехал из Украины, у мэра города Бучи Анатолия Федорука в четверг проходят обыски по делу о хищении 900 га леса. На видео - комментарии народных депутатов Ольги Черваковой и Валерия Карпунцова.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Полицейские провели под киевским судом акцию протеста
    В БПП раскритиковали протест подопечных Авакова: циничный театр абсурда
    03:17 21.02.2018
    592
    Член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Червакова жестко раскритиковала "молчаливый протест" сотрудников киевской полиции, пришедших под Шевченковский суд столицы.
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