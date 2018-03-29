ГСЧС отчиталась о ситуации из-за выхода Дуная из берегов

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Уровень Дуная в Вилково и Килие Одесской области за последние сутки незначительно снизился — на 3 и 5 см соответственно, и в настоящее время на 1 и 65 см ниже критической отметки, сообщает Думская со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в Вилково по-прежнему подтоплены низовые территории и около 10 домов.

Выше по течению — в Рени и Измаиле — уровень воды поднялся на 6 и 2 см, при этом до критических отметок остается 27 см и 31 см.

В низовьях Днестра вода спала на 5 см. До критической отметки – 67 см.

Хаджибейский лиман остается на прежнем уровне. До критической отметки — 71 см.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области в зону катастрофического подтопления попали Кременчугский, Кобеляцкий, Козельщинский районы, города Кременчуг и Горишни Плавни.