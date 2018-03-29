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    Общество

    ГСЧС отчиталась о ситуации из-за выхода Дуная из берегов

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    Украина в снежном плену - испытание власти (110)

    (обновлено: )48
    По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Вилково по-прежнему подтоплены низовые территории и около десяти домов. При этом уровень Дуная находится на 1 см ниже критической отметки.
    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Думская.net

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Уровень Дуная в Вилково и Килие Одесской области за последние сутки незначительно снизился — на 3 и 5 см соответственно, и в настоящее время на 1 и 65 см ниже критической отметки, сообщает Думская со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    Думская.net
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    По данным ГСЧС, в Вилково по-прежнему подтоплены низовые территории и около 10 домов.

    Выше по течению — в Рени и Измаиле — уровень воды поднялся на 6 и 2 см, при этом до критических отметок остается 27 см и 31 см.

    В низовьях Днестра вода спала на 5 см. До критической отметки – 67 см. 

    Хаджибейский лиман остается на прежнем уровне. До критической отметки — 71 см.

    Ранее сообщалось, что в Полтавской области в зону катастрофического подтопления попали Кременчугский, Кобеляцкий, Козельщинский районы, города Кременчуг и Горишни Плавни.

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