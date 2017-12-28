Биометрический контроль подтолкнет РФ к ответным мерам - Медведчук

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Внедрение дополнительного биометрического контроля для россиян, пересекающих границу Украины, подтолкнет Россию к ответным мерам, считает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Кабмин Украины принял на заседании в среду решение о запуске с 1 января 2018 года национальной системы биометрического контроля иностранцев при пересечении ими границы. В среду МВД Украины отчиталось о начале работы системы в тестовом режиме на железнодорожном транспорте и в аэропортах. По данным Госпогранслужбы Украины, биометрический контроль будет действовать для граждан из 71 страны, в том числе РФ.

"Заставлять обладателей этих (биометрических – ред.) паспортов проходить дополнительный биометрический контроль ― это вопиющая дискриминация, которая только подтолкнет Россию к ответным мерам", — заявил Медведчук.

По его словам, если Россия введет симметричные меры, то пострадают "миллионы украинских граждан, для которых (и для членов их семей) поездки в РФ и работа там ― единственный способ выжить". Если же в ответ на такие меры Киева Россия упростит для украинцев получение российского гражданства, то Украина может лишиться миллионов трудоспособных, активных людей, добавил он.

Медведчук также подчеркнул, что согласно социологическому опросу группы "Рейтинг", введение визового режима поддерживают меньше трети украинцев ― 32%, тогда как 51% против этого. "То есть абсолютное большинство украинцев не согласны с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, который заявил, что украинцам незачем ездить в Россию. Безусловно, власть должна была учесть эти данные соцопросов и не принимать меры, которые, по сути, эквивалентны визовому режиму, без формального его введения", — цитирует Медведчука в четверг сайт движения "Украинский выбор".