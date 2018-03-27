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    Общество

    Суд оставил Россошанского под арестом

    (обновлено: )35
    В прокуратуре Киевской области сообщили, что Дмитрию Россошанскому, который насмерть сбил сестру убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, продлили арест.
    Дмитрий Россошанский. Архивное фото
    Скриншот видео 2+2

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Обвиняемому в совершении ДТП, в котором погибла сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровськой Светлана Сапатинська, Дмитрию Россошанский продлили меру пресечения.

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    "Сегодня, 27 марта, состоялось очередное судебное заседание по делу ДТП с участием Д. Россошанского. По ходатайству прокуратуры Киевской области обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины Д. Россошанскому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", — сообщает прокуратура Киевской области.

    В прокуратуре отметили, что отдельные граждане пытались ввести в заблуждение общество распространяя недостоверную информацию о том, что Дмитрий Россошанский может выйти на свободу уже 27 марта.

    "Подчеркиваем, что прокуратура Киевской области действует исключительно в рамках закона и делает все возможное для установления объективной истины в уголовном производстве", — резюмируют в прокуратуре.

    Напомним, тело Ирины Ноздровской нашли в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. 

    По делу был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

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