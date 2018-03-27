"Украинский выбор" может быть причастен к "антиукраинским гнездам" - ГПУ

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Движение "Украинский выбор — право народа", лидером которого является Виктор Медведчук, может быть причастно к деятельности ликвидированных накануне задержания силовиками руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и депутата Верховной Рады Надежды Савченко "антиукраинских гнезд" в нескольких городах Украины, считает генпрокурор Юрий Луценко.

Ранее Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность лидера движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука к делам нардепа Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке терактов в центре Киева.

"Буквально за две недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБ Украины, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы, мы эти деньги изъяли, по планам Москвы, и мы эти задания изъяли, в Днепропетровске (Днепре), Харькове, Львове, Киевской области, Николаевской области организовывали подрывную деятельность на территории Украины", — сказал Луценко в эфире телеканала ICTV.

Читайте также: Надежда Савченко: демонтаж героини. Реакция Запада

Он уточнил, что речь идет не о военно-диверсионной, а политической сепаратистской деятельности.

"Это, конечно, вызывает интерес к центру таких действий, которым, по многим данным, может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет господин Медведчук", — отметил Луценко. Генпрокурор сообщил, что силовики проверяют деятельность "Украинского выбора" уже больше года.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству российских журналистов в Донбассе, однако в конце мая 2016 года она была помилована, после чего вернулась на родину.