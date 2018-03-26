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    Адвокат о голодающей Савченко: она похудела, но улыбается

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (219)

    (обновлено: )9001
    Как сообщил адвокат Дмитрий Бугай, Савченко немного похудела, но "но улыбается и держится". Он заявил, что в понедельник подадут жалобу на ее арест.
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Депутат Надежда Савченко продолжает в СИЗО голодовку, защита в понедельник подаст жалобу на ее арест, сообщил в понедельник ее адвокат Дмитрий Бугай.

    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН
    Савченко – снова за решеткой и снова голодает

    "Похудела немножко, но улыбается и держится", — сказал Бугай во время общения с журналистами возле СИЗО, которое транслировал телеканал "112 Украина". Адвокаты Савченко заявили, что в понедельник подадут жалобу на ее арест.

    "Мы согласовали апелляционную жалобу, сейчас на протяжении часа-полутора мы повезем ее в апелляционный суд, через несколько дней будет назначено апелляционное рассмотрение", — сообщил адвокат Виктор Чевгуз.

    Савченко была задержана в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной Раде. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая. В суде она заявила, что объявляет голодовку.

    Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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