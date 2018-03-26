Вера Савченко пожаловалась на условия в СИЗО, в котором содержится сестра

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Следственный изолятор, где содержат депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов, не отапливают, ведется видеонаблюдение, заявила в понедельник ее сестра Вера Савченко.

"Камеры кругом, то есть это именно видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно — это помещение не отапливается", — сказала Вера Савченко во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина". Она также сообщила, что общается с сестрой через адвокатов.

Вера Савченко также не верит, что суд удовлетворит апелляционную жалобу на арест ее сестры, которую планируют подать адвокаты. "Нет, это ручной суд, ручной судья", — сказала она.

По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

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Напомним, Шевченковский райсуд Киева назначил подозреваемой в подготовке терактов внефракционному депутату Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Адвокат нардепа отметил, что защита обжалует арест.

Перед оглашением решения суда Савченко объявила голодовку.