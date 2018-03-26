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    Общество

    Вера Савченко пожаловалась на условия в СИЗО, в котором содержится сестра

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (216)

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    Вера Савченко не верит, что суд удовлетворит апелляционную жалобу на арест ее сестры, которую планируют подать адвокаты. "Нет, это ручной суд, ручной судья", - сказала она.
    Надежда Савченко и ее сестра Вера. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Следственный изолятор, где содержат депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко, арестованную по подозрению в подготовке терактов, не отапливают, ведется видеонаблюдение, заявила в понедельник ее сестра Вера Савченко.

    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН
    Савченко – снова за решеткой и снова голодает

    "Камеры кругом, то есть это именно видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно — это помещение не отапливается", — сказала Вера Савченко во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина". Она также сообщила, что общается с сестрой через адвокатов.

    Вера Савченко также не верит, что суд удовлетворит апелляционную жалобу на арест ее сестры, которую планируют подать адвокаты. "Нет, это ручной суд, ручной судья", — сказала она.

    По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

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    Напомним, Шевченковский райсуд Киева назначил подозреваемой в подготовке терактов внефракционному депутату Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Адвокат нардепа отметил, что защита обжалует арест.

    Перед оглашением решения суда Савченко объявила голодовку.

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