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    Эксперт о деле Савченко: выгоднее было отправить ее под домашний арест

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (208)

    (обновлено: )208
    Депутат Верховной Рады 6-го созыва Виктор Уколов заявил, что в данном случае политтехнологии не работают, а есть лишь действие Уголовного кодекса.
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Власти было бы выгоднее отправить Надежду Савченко под круглосуточный домашний арест, а не держать ее в СИЗО, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, депутат Верховной Рады 6-го созыва Виктор Уколов.

    Надежда Савченко
    Украинское фото
    Савченко как инструмент расчистки политического поля

    "Прокуратура требует ареста, те статьи, которые ей инкриминируются, другого и не предусматривают. Хотя, конечно, выгоднее, очевидно, для власти было бы, чтобы она не была арестована, а была под круглосуточным домашним арестом. Но эти статьи такого не предусматривают, как я сказал. Потому что есть моменты, когда политтехнологии не работают", — отметил он.

    "В данном случае просто действие Уголовного кодекса. В данном случае у прокуратуры просто не было другого выбора, чем действовать так, как она действует. И выгоднее, возможно, было бы, чтобы это происходило иначе, но происходит так, как оно уже происходит", — отметил Уколов.

    Напомним, Шевченковский райсуд Киева назначил подозреваемой в подготовке терактов внефракционному депутату Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Адвокат нардепа отметил, что защита обжалует арест.

    Перед оглашением решения суда Савченко объявила голодовку.

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