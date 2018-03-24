Эксперт о деле Савченко: выгоднее было отправить ее под домашний арест

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Власти было бы выгоднее отправить Надежду Савченко под круглосуточный домашний арест, а не держать ее в СИЗО, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, депутат Верховной Рады 6-го созыва Виктор Уколов.

"Прокуратура требует ареста, те статьи, которые ей инкриминируются, другого и не предусматривают. Хотя, конечно, выгоднее, очевидно, для власти было бы, чтобы она не была арестована, а была под круглосуточным домашним арестом. Но эти статьи такого не предусматривают, как я сказал. Потому что есть моменты, когда политтехнологии не работают", — отметил он.

"В данном случае просто действие Уголовного кодекса. В данном случае у прокуратуры просто не было другого выбора, чем действовать так, как она действует. И выгоднее, возможно, было бы, чтобы это происходило иначе, но происходит так, как оно уже происходит", — отметил Уколов.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева назначил подозреваемой в подготовке терактов внефракционному депутату Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Адвокат нардепа отметил, что защита обжалует арест.

Перед оглашением решения суда Савченко объявила голодовку.