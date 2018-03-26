Стало известно, когда адвокаты Савченко подадут апелляцию на ее арест

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В деле народного депутата Надежды Савченко ее адвокаты 26 марта подадут апелляцию на решение суда об ее аресте. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на адвоката Савченко Виктора Чевгуза.

По словам Чевгуза, в понедельник защита намерена подать апелляционную жалобу.

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"Апелляция по делу Савченко будет не раньше среды. Завтра мы только подаем жалобу", — отметил он.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева назначил подозреваемой в подготовке терактов внефракционному депутату Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Адвокат нардепа отметил, что защита обжалует арест.

Перед оглашением решения суда Савченко объявила голодовку.