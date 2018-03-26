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    Стало известно, когда адвокаты Савченко подадут апелляцию на ее арест

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (212)

    (обновлено: )21320
    По словам Виктора Чевгуза, в понедельник защита намерена подать апелляционную жалобу по делу внефракционного депутата Надежды Савченко.
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В деле народного депутата Надежды Савченко ее адвокаты 26 марта подадут апелляцию на решение суда об ее аресте. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на адвоката Савченко Виктора Чевгуза.

    По словам Чевгуза, в понедельник защита намерена подать апелляционную жалобу.

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    "Апелляция по делу Савченко будет не раньше среды. Завтра мы только подаем жалобу", — отметил он.

    Напомним, Шевченковский райсуд Киева назначил подозреваемой в подготовке терактов внефракционному депутату Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Адвокат нардепа отметил, что защита обжалует арест.

    Перед оглашением решения суда Савченко объявила голодовку.

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