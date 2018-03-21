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    В ЛНР намерены возобновить работу девяти предприятий в 2018 году

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    (обновлено: )160110
    Чиновник сообщил, что в первую очередь речь идет о Стахановском заводе ферросплавов, Луганском трубном заводе, Краснолучском машиностроительном заводе, Брянковском заводе бурового оборудования и Кировском кузнечном заводе "Центрокуз".
    Металлургический завод. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Работу девяти промышленных предприятий планируют возобновить в самопровозглашенной Луганской народной республике в текущем году. Об этом сообщил журналистам глава министерства промышленности и торговли ЛНР Дмитрий Божич, передает РИА Новости.

    "Мы проанализировали промышленные предприятия, которые у нас на сегодня готовы к запуску, были отобраны девять, которым мы потенциально сможем оказать содействие и запустить уже в 2018 году", — заявил Божич.

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    Он уточнил, что в первую очередь речь идет о Стахановском заводе ферросплавов, Луганском трубном заводе, Краснолучском машиностроительном заводе, Брянковском заводе бурового оборудования и Кировском кузнечном заводе "Центрокуз". Министр уточнил, что в целом перерабатывающий комплекс самопровозглашенной республики демонстрирует положительную динамику.

    "Объем реализованной продукции по итогам 2017 года показывает положительную динамику – 6,5% к 2016 году. Удельный вес в общем объеме реализации продукции по итогам года составил 33,8%, что на 1,7 процентный пункт больше, чем в 2016 году", — уточнил Божич.

    По его словам, среди предприятий перерабатывающей промышленности в общем объеме реализации на пищевую продукцию приходится 52%, на машиностроение и металлургию – свыше 35%. Министр уточнил, что из более чем 500 промышленных предприятий, обследованных работниками министерства, в 2017 году вели производственную деятельность 276, что на девять предприятий больше, чем по итогам 2016 года. По данным министерства, в целом в 2017 году экспортную деятельность осуществляли более 100 промышленных предприятий самопровозглашенной ЛНР.

    Напомним, ранее глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что более 10 предприятий, остановленных ранее в самопровозглашенной республике, возобновили работу с начала 2017 года.

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