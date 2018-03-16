наверх
16.03.201823:27
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.26
  • EUR32.42+ 0.25
Рубрики
Ещё
    Политика

    В ЛНР отреагировали на переформатирование Киевом операции в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (342)

    (обновлено: )183
    Представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе считает, что "прекращение "АТО" и объявление "Операции объединённых сил" опровергает более ранние заявления Порошенко, что урегулирование конфликта в Донбассе не имеет военного решения.
    Военный. Архивное фотое
    Украинское фото

    ЛУГАНСК, 16 мар — РИА Новости. Новый формат операции в Донбассе демонстрирует подготовку Киева к эскалации конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

    В пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию объединенных сил". Ранее 18 января парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса, Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе. В частности планировалось завершить "антитеррористическую" операцию и начать военную операцию.

    Владимир Рубан в суде Киева
    Страна
    Рубан мог вывозить из зоны АТО что угодно - эксперт

    "Пересмотр системы управления в зоне боевых действий демонстрирует подготовку Киева к возможным обострениям на линии соприкосновения. Такие действия никак нельзя назвать мирными", — заявил Мирошник.

    Он заявил, что "прекращение "АТО" и объявление "Операции объединённых сил" опровергает более ранние заявления Порошенко, что урегулирование конфликта в Донбассе не имеет военного решения, а только политико-дипломатический выход.

    "Отныне за нарушение украинской стороной достигнутых договорённостей по вопросам безопасности ответственность несёт лично Порошенко как чиновник, полностью контролирующий объединённый штаб, которому теперь принадлежит власть в бывшей зоне АТО", — сказал собеседник агентства.

    Мирошник считает, что изменение формата военной операции — это стремление Порошенко "уйти от наказания за военные преступления, в частности за применение вооруженных сил внутри страны против граждан своего государства".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Владимир Гройсман
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Газовая конфорка
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Информационный экран в здании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине