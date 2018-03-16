В ЛНР отреагировали на переформатирование Киевом операции в Донбассе

ЛУГАНСК, 16 мар — РИА Новости. Новый формат операции в Донбассе демонстрирует подготовку Киева к эскалации конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

В пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию объединенных сил". Ранее 18 января парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса, Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе. В частности планировалось завершить "антитеррористическую" операцию и начать военную операцию.

"Пересмотр системы управления в зоне боевых действий демонстрирует подготовку Киева к возможным обострениям на линии соприкосновения. Такие действия никак нельзя назвать мирными", — заявил Мирошник.

Он заявил, что "прекращение "АТО" и объявление "Операции объединённых сил" опровергает более ранние заявления Порошенко, что урегулирование конфликта в Донбассе не имеет военного решения, а только политико-дипломатический выход.

"Отныне за нарушение украинской стороной достигнутых договорённостей по вопросам безопасности ответственность несёт лично Порошенко как чиновник, полностью контролирующий объединённый штаб, которому теперь принадлежит власть в бывшей зоне АТО", — сказал собеседник агентства.

Мирошник считает, что изменение формата военной операции — это стремление Порошенко "уйти от наказания за военные преступления, в частности за применение вооруженных сил внутри страны против граждан своего государства".