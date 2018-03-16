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    Политика

    Порошенко назначил командующего Объединенных сил в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (341)

    (обновлено: )38304
    Президент Украины Петр Порошенко в пятницу в ходе визита в Донбасс заявил, что назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.
    Петр Порошенко в Донбассе, 16 марта 2018
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил. Об этом он заявил в ходе визита в Донбасс.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое в Луганской области, где построен контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения.

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    "На эту должность (командующий Объединенных сил — Ред.) я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", — заявил Порошенко.

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