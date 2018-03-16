Порошенко назначил командующего Объединенных сил в Донбассе

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил. Об этом он заявил в ходе визита в Донбасс.

Ранее пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое в Луганской области, где построен контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения.

Читайте также: Могерини и Порошенко по миротворцам для Донбасса: чего ждать на самом деле

"На эту должность (командующий Объединенных сил — Ред.) я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", — заявил Порошенко.