Уроженец Донбасса "заминировал" Раду

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали мужчину, сообщившего о минировании здания Верховной Рады, сообщает в пятницу пресс-служба столичной полиции.

Согласно сообщению, в дежурную часть Печерского управления полиции позвонил мужчина с сообщением о взрыве, который должен произойти в здании парламента. На место выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было.

"Сотрудники уголовного розыска главка полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности установили, что звонили со служебного телефона, а звонил в полицию мужчина, который пользовался этим номером по работе. Он — уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице. На момент звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что якобы хотел поделиться важной информацией", — сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса. Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.

Накануне представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что в четверг депутаты вывели нардепа Надежду Савченко из зала заседаний парламента из-за "признаков угрозы", а СМИ сообщили, что Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами.