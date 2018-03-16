наверх
16.03.201812:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.01+ 0.10
  • EUR32.18+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Киев

    Уроженец Донбасса "заминировал" Раду

    (обновлено: )29221
    Установлено, что сообщение о минировании Верховной Рады поступило от мужчины, который пользовался телефонным номером по работе. Он - уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице.
    Здание Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали мужчину, сообщившего о минировании здания Верховной Рады, сообщает в пятницу пресс-служба столичной полиции.

    Согласно сообщению, в дежурную часть Печерского управления полиции позвонил мужчина с сообщением о взрыве, который должен произойти в здании парламента. На место выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было.

    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    УНИАН
    Соцсети: эх, Надя, подорви ты Раду – была бы дважды героем!

    "Сотрудники уголовного розыска главка полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности установили, что звонили со служебного телефона, а звонил в полицию мужчина, который пользовался этим номером по работе. Он — уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице. На момент звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что якобы хотел поделиться важной информацией", — сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

    Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса. Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.

    Накануне представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что в четверг депутаты вывели нардепа Надежду Савченко из зала заседаний парламента из-за "признаков угрозы", а СМИ сообщили, что Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Одна гривна, монета
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом