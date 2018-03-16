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    Политика

    Режим АТО в Донбассе завершен - Порошенко

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (341)

    (обновлено: )45905
    Глава государства напомнил, что Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому формат "антитеррористической операции" в регионе будет изменен на "операцию Объединенных сил".
    Петр Порошенко в Донбассе
    @STsegolko

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию Объединенных сил".

    Глава государства напомнил, что Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому формат "антитеррористической операции" в регионе будет изменен на "операцию Объединенных сил".

    Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе. В частности планировалось завершить "антитеррористическую" операцию и начать военную операцию.

    "Мы изменяем формат этой операции, руководство переходит к Вооруженным силам Украины. Операцию изменили на операцию Объединенных сил", — сказал Порошенко на брифинге, трансляцию вели телеканалы.

    Он также заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен.

    Порошенко заявил, что украинские силы должны быть достаточно подготовленными, чтобы "освободить Донбасс", однако приоритет — в политико-дипломатическом пути разрешения конфликта.

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    Ранее Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

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