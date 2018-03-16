Режим АТО в Донбассе завершен - Порошенко

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию Объединенных сил".

Глава государства напомнил, что Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому формат "антитеррористической операции" в регионе будет изменен на "операцию Объединенных сил".

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе. В частности планировалось завершить "антитеррористическую" операцию и начать военную операцию.

"Мы изменяем формат этой операции, руководство переходит к Вооруженным силам Украины. Операцию изменили на операцию Объединенных сил", — сказал Порошенко на брифинге, трансляцию вели телеканалы.

Он также заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен.

Формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил.



Керівництво силами і засобами Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів, залучених до виконання цих завдань, покладатиметься на Командувача об’єднаних сил. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018

Порошенко заявил, что украинские силы должны быть достаточно подготовленными, чтобы "освободить Донбасс", однако приоритет — в политико-дипломатическом пути разрешения конфликта.

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Ранее Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.