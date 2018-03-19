Часть ЛНР и ДНР осталась без света

sputniknews/Рамиль Ситдиков

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Пять сел остались без электроснабжения в Антрацитовском районе самопровозглашенной Луганской народной республики из-за аварийного отключения двух высоковольтных линий электропередачи, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС ЛНР.

"В Антрацитовском районе в результате аварийного отключения двух высоковольтных линий 10 кВ без электроснабжения остались 576 абонентов", — сказали в МЧС, добавив, что последствия аварии оставили без электричества пять сел. По предварительным данным, причиной поломки могли послужить плохие погодные условия.

Кроме того, около 1,2 тысячи абонентов в 14 населенных пунктах ДНР остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий, сообщили в понедельник в МЧС самопровозглашенной республики.

"Шахтерский район – отключение электроснабжения. В результате повреждения линий электропередачи вследствие сложных погодных условий без электроснабжения остались села Мануйловка — 242 абонента, Петровское — 137 абонентов, Большая Шишовка — 317 абонентов, Терновое — 179 абонентов, Шапошниково — 15 абонентов, Водяное — 10 абонентов", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

По данным ведомства, также без электроснабжения остались около 300 абонентов в восьми селах Амвросиевского района. Ремонтные работы запланированы на понедельник.

Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что в селе Крыжановка Одесской области без теплоснабжения остались более двух тысяч абонентов.