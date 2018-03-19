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    Часть ЛНР и ДНР осталась без света

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    В 14 населенных пунктах самопровозглашенной ДНР около 1,2 тысячи абонентов остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий, а в ЛНР света лишились пять сел - 576 абонентов.
    Линии электропередачм/ЛЭП. Архивное фото
    sputniknews/Рамиль Ситдиков

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Пять сел остались без электроснабжения в Антрацитовском районе самопровозглашенной Луганской народной республики из-за аварийного отключения двух высоковольтных линий электропередачи, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС ЛНР.

    "В Антрацитовском районе в результате аварийного отключения двух высоковольтных линий 10 кВ без электроснабжения остались 576 абонентов", — сказали в МЧС, добавив, что последствия аварии оставили без электричества пять сел. По предварительным данным, причиной поломки могли послужить плохие погодные условия.

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    Кроме того, около 1,2 тысячи абонентов в 14 населенных пунктах ДНР остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий, сообщили в понедельник в МЧС самопровозглашенной республики.

    "Шахтерский район – отключение электроснабжения. В результате повреждения линий электропередачи вследствие сложных погодных условий без электроснабжения остались села Мануйловка — 242 абонента, Петровское — 137 абонентов, Большая Шишовка — 317 абонентов, Терновое — 179 абонентов, Шапошниково — 15 абонентов, Водяное — 10 абонентов", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

    По данным ведомства, также без электроснабжения остались около 300 абонентов в восьми селах Амвросиевского района. Ремонтные работы запланированы на понедельник.

    Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что в селе Крыжановка Одесской области без теплоснабжения остались более двух тысяч абонентов.

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