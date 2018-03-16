В ЛНР заявили о сокращении Киевом подачи воды на 50%

РИА Новости | Перейти в фотобанк В ДНР постоянные проблемы с водоснабжением из-за обстрелов Подконтрольная официальному Киеву Петровская насосная станция на 50% сократила подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику из-за аварии на Петровском водоводе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУП ЛНР "Лугансквода".

"В связи с аварией на Петровском водоводе с 12:00 16 марта вынужденно сокращена подача воды с Петровской насосной станции на 50%… Вода жителям города Луганска и селам Славяносербского района будет подаваться согласно утвержденному графику", — заявили в пресс-службе организации.

На данный момент специалисты ГУП ЛНР "Лугансквода" выполняют все необходимые технические мероприятия, которые позволят не ограничивать водоснабжение жителей.

Ранее пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщила, что коммунальное предприятие "Вода Донбасса" из-за непогоды прекратило подачу воды в Мариуполь и еще восемь населенных пунктов на востоке Украины.