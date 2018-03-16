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    Общество

    В ЛНР заявили о сокращении Киевом подачи воды на 50%

    (обновлено: )6711
    На данный момент специалисты ГУП ЛНР "Лугансквода" выполняют все необходимые технические мероприятия, которые позволят не ограничивать водоснабжение жителей.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    East News

    Водопроводный кран
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В ДНР постоянные проблемы с водоснабжением из-за обстрелов
    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Подконтрольная официальному Киеву Петровская насосная станция на 50% сократила подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику из-за аварии на Петровском водоводе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУП ЛНР "Лугансквода".

    "В связи с аварией на Петровском водоводе с 12:00 16 марта вынужденно сокращена подача воды с Петровской насосной станции на 50%… Вода жителям города Луганска и селам Славяносербского района будет подаваться согласно утвержденному графику", — заявили в пресс-службе организации.

    На данный момент специалисты ГУП ЛНР "Лугансквода" выполняют все необходимые технические мероприятия, которые позволят не ограничивать водоснабжение жителей.

    Ранее пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщила, что коммунальное предприятие "Вода Донбасса" из-за непогоды прекратило подачу воды в Мариуполь и еще восемь населенных пунктов на востоке Украины.

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