В ЛНР заявили о сокращении Киевом подачи воды на 50%

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУП ЛНР "Лугансквода".
"В связи с аварией на Петровском водоводе с 12:00 16 марта вынужденно сокращена подача воды с Петровской насосной станции на 50%… Вода жителям города Луганска и селам Славяносербского района будет подаваться согласно утвержденному графику", — заявили в пресс-службе организации.
На данный момент специалисты ГУП ЛНР "Лугансквода" выполняют все необходимые технические мероприятия, которые позволят не ограничивать водоснабжение жителей.
Ранее пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщила, что коммунальное предприятие "Вода Донбасса" из-за непогоды прекратило подачу воды в Мариуполь и еще восемь населенных пунктов на востоке Украины.