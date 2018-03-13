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    Общество

    Рада упростила жизнь участникам АТО, которые стали инвалидами

    (обновлено: )157
    Согласно принятому закону, "лицам, у которых в результате ранения, контузии, заболевания, полученных во время непосредственного участия в АТО, ампутированы верхние и/или нижние конечности, группа инвалидности устанавливается бессрочно".
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла законопроект о бессрочном установлении группы инвалидности для участников антитеррористической операции (АТО), у которых в результате ранения ампутированы конечности.

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    За принятие изменений в закон "О реабилитации инвалидов". проголосовал 281 депутат.

    Согласно принятому закону, "лицам, у которых в результате ранения, контузии, заболевания, полученных во время непосредственного участия в АТО, ампутированы верхние и/или нижние конечности, что привело к инвалидности, группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования (бессрочно) и на ступень выше или І группы".

    Кроме того, лицам, которые обращаются для установления инвалидности, обусловленной наличием анатомических дефектов, других необратимых нарушений функций органов и систем организма, в том числе необратимой потерей (ампутацией) конечностей, соответствующая группа инвалидности устанавливается без указания срока повторного осмотра.

    Эта же норма применяется и к лицам с инвалидностью, у которых срок пересмотра наступает после достижения пенсионного возраста. В случае, если лицо, которое обращается для установления инвалидности, не может прибыть на осмотр в комиссию по состоянию здоровью, то осмотр проводится по месту проживания.

    Напомним, что ранее Верховная Рада в соответствие с официальным переводом текста Конвенции о правах людей с инвалидностью заменила в законодательстве слово "инвалид" на "человек с инвалидностью".

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