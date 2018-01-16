Порошенко запретил в Украине термин "инвалид"

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КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2249 — VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", принятый Верховной Радой Украины 19 декабря 2017 года, сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

"Целью закона является продолжение работы, начатой ​​правительством во исполнение указа президента Украины от 3 декабря 2015 №678 "Об активизации работы по обеспечению прав людей с инвалидностью", об исключении из законодательства Украины и потребления термина "инвалид" и замены его термином "лицо с инвалидностью", — говорится в сообщении.

Этим документом вносятся изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменяются словами "человек с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "человек с инвалидностью вследствие войны".

Таким образом, закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Кроме того, вводя в обиход термин "лицо с инвалидностью", прежде всего, акцент делается на человеке, а не на его инвалидности, добавили в пресс-службе президента.

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Ранее сообщалось, что за последние 26 лет численность людей с особыми потребностями в Украине увеличилась почти вдвое.