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    Общество

    Привязали к столбу. Под Одессой подростки мучили ребенка-инвалида

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    Подростки объяснили, что для них это была только игра, но после общения с полицейскими они попросили прощения как у самого парня, так и у его родителей.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В Одесской области парень и девушка привязали 14-летнего мальчика-инвалида к столбу, сообщает полиция области.

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    "В конце января в Арцизский отдел полиции в Одесской области обратилась жительница районного центра с заявлением о том, что ее малолетнего сына оскорбляли сверстники. В ходе проверки работниками полиции было установлено, что парень и девушка привязали 14-летнего сына заявительницы скотчем к столбу, заклеив ему рот и руки. Свои действия они снимали на видео, которое чуть позже выложили в интернет. По их словам, парень сам согласился, чтобы с ним так поступили, но заявительница сообщила, что ее сын имеет проблемы со здоровьем, поэтому не до конца осознает плохие поступки", — сообщает подробности полиция.

    С детьми была проведена разъяснительная работа о недопустимости подобного поведения. Их родителей привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

    Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2249 — VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины". Закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. 

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