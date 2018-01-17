ООН не одобрит: Мариинский дворец оказался не рассчитан на инвалидов

В Киеве президент Украины Петр Порошенко с супругой 16 января провели дипломатический прием в Мариинском дворце, который открылся после многолетней реконструкции. На открытие дворца собрался дипломатический и политический бомонд.

Правда, оказалось, что дворец, в ремонт которого вложены десятки миллионов гривен, оказался абсолютно не приспособлен для инвалидов. Первый вице-спикер Ирина Геращенко опубликовала фотографию, как мужчину на инвалидном кресле затаскивают по лестнице дворца.

Напомним, что Порошенко утвердил принятый Верховной Радой закон об активизации работы по обеспечению прав людей с инвалидностью и об исключении из законодательства Украины и употребления термина "инвалид" и замены его термином "лицо с инвалидностью". Документ принят для приведения законодательства Украины в соответствие с Конвенцией ООН о правах лиц с инвалидностью.

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