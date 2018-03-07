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    В Украине разыскиваются более 4 тыс военнослужащих

    (обновлено: )21112
    Согласно данным военной прокуратуры Центрального региона Украины, всего в розыске находится 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы.
    Украинские военные. Архивное фото
    Минобороны Украины

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Более 4 тысяч военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из Крыма для прохождения службы в Украине, находятся в розыске и обвиняются в дезертирстве, сообщила в среду пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

    "Всего в розыске находится 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы и обвиняются в совершении преступления, предусмотренного по статье "дезертирство", — говорится в сообщении ведомства.

    По данным прокуратуры, в отношении четырех военных обвинительные акты уже направлены в суд, все четверо приговорены к различным срокам лишения свободы.

    Напомним, в Киеве пикетировали посольство Италии и требовали освободить бойца АТО.

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