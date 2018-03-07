В Украине разыскиваются более 4 тыс военнослужащих

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Более 4 тысяч военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из Крыма для прохождения службы в Украине, находятся в розыске и обвиняются в дезертирстве, сообщила в среду пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Всего в розыске находится 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы и обвиняются в совершении преступления, предусмотренного по статье "дезертирство", — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, в отношении четырех военных обвинительные акты уже направлены в суд, все четверо приговорены к различным срокам лишения свободы.

Напомним, в Киеве пикетировали посольство Италии и требовали освободить бойца АТО.