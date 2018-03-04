Военные заявили о готовности к режиму перемирия в Донбассе с 5 марта

Страница министерства обороны Украины в Facebook

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Военные заявили, что готовы соблюдать режим перемирия в Донбассе с 5 марта, но будут "адекватно реагировать" на действия противника.

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"Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00.00 часов 5 марта 2018 года… В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществление других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, вооруженные силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции в Facebook в воскресенье.

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.