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    Общество

    Военные заявили о готовности к режиму перемирия в Донбассе с 5 марта

    Тема:

    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе (303)

    (обновлено: )25301
    Как отметили в штабе АТО, "в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины... вооруженные силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ".
    Украинские военные. Архивное фото
    Страница министерства обороны Украины в Facebook

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Военные заявили, что готовы соблюдать режим перемирия в Донбассе с 5 марта, но будут "адекватно реагировать" на действия противника.

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    "Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00.00 часов 5 марта 2018 года… В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществление других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, вооруженные силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции в Facebook в воскресенье.

    Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

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