В Киеве перевернулся военный бронеавтомобиль. Фотофакт

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Военный бронеавтомобиль Кугуар перевернулся в Киеве, сообщили во вторник в комментарии РИА Новости в пресс-службе городской патрульной полиции.

"Произошло ДТП без потерпевших на проспекте Победы возле станции метро "Нивки". По предварительной информации, водитель автомобиля, по его словам, для того чтобы избежать столкновения выкрутил руль, его занесло на снег, и он перевернулся", — сообщили в пресс-службе.

В патрульной полиции уточнили, что перевернулся военный автомобиль Кугуар. "Кому он принадлежит, мы пока устанавливаем, он был на черных номерах (на Украине черные номера разрешены только для использования военными – ред.)", — добавили правоохранители.

informator.ua Военный бронеавтомобиль Кугуар перевернулся в Киеве

По факту ДТП составят административный протокол по статье "нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП".

Кугуар — украинский бронеавтомобиль с колесной формулой 4 на 4, разработанный канадской компанией Streit Group. Первый демонстрационный образец был представлен на оружейной выставке в феврале 2013 года.

Напомним, ДТП c участием автомобиля из президентского кортежа произошло во вторник днем на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве. Пострадал пожилой мужчина, он госпитализирован.