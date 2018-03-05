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    Китай наращивает военные расходы

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    В 2017 году военные расходы Китая выросли на 7%, а в 2018 году они увеличатся на 8,1% - до 175 миллиардов долларов. Военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США.
    Солдаты народно-освободительная армии Китая маршируют мимо ворот Тяньаньмэнь во время военного парада по случаю 70-й годовщины окончания Второй мировой войны, в Пекине, Китай
    REUTERS Xinhua/Yao Dawei

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Военный бюджет Китая в 2018 году вырастет на 8,1%, до 175 миллиардов долларов, передает утром в понедельник официальное информационное агентство Синьхуа.

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    Военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США. В 2017 году военные расходы Китая выросли на 7% — это были самые низкие темпы роста за семь лет.

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    В 2016 году китайский оборонный бюджет составил 146 миллиардов долларов, увеличившись на 7,6%. В 2015 году военный бюджет составил около 135 миллиардов долларов, увеличившись на 10,1% с 2014 года. В 2014 году военный бюджет увеличивался на 12,2%, в 2013 — на 10,7%, в 2012 — на 11,2%, в 2011 году — на 12,7%.

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