Лишь 15% украинцев за русский в статусе госязыка - опрос

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Более 60% жителей Украины считают, что только украинский язык должен иметь статус государственного, предоставление такого статуса русскому поддерживают только 15%, свидетельствуют данные опроса, проведенного социальной группой "Рейтинг".

"Число сторонников украинского языка как единственного государственного постоянно растет. Так сегодня считают уже 61% (в 2014 году таких было 47%), еще 20% утверждают, что российскому языку можно предоставить статус официального в отдельных регионах, 15% — за предоставление русскому языку статуса государственного… Больше всего сторонников предоставления русскому любого статуса в областях юга и востока",- говорится в исследовании, опубликованном на сайте социологической группы.

При этом 47% опрошенных заявили, что используют дома для общения украинский язык, 29% — как украинский, так и русский, 24% — русский, 1% — другой язык. Больше всего тех, кто использует дома исключительно украинский язык, проживает на западе, севере и в центре (за исключением Кировоградской, Сумской областей и Киева). Тех, кто чаще использует русский, больше всего в Одесской, Харьковской областях и Донбассе. В остальных областях используют оба языка — как украинский, так и русский.

Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года, в нем приняли участие 30 тысяч человек. Погрешность составляет не более 0,6%.

Ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после принятия закона об образовании следующим шагом на пути украинизации должен стать документ о государственном языке. Такой документ ранее был внесен в парламент. В нем прописано, что украинский язык является единственным государственным языком и должен применяться во всех сферах в государственной и общественной жизни, а также в СМИ. Он также вводит требование обязательного владения государственным языком при получении украинского гражданства.

В Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

По данным опроса, предоставление неподконтрольным Киеву территориям Донбасса федеративного статуса в составе Украины поддерживает 21% жителей страны.