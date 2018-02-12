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    Замминистра и языковой скандал в венгерском ресторане: соцсети очумели

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    В Украине разгорелся очередной языковой скандал в сфере обслуживания: в одном из столичных ресторанов отказались обслуживать на украинском языке замминистра соцполитики Наталью Федорович.
    Ресторан Венгерский дом
    magyarhaz.com.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Раде разгорелся скандал из-за русского языка. Видео
    Юлия/Цензор/Youtube
    В Раде разгорелся скандал из-за русского языка

    Язык мой – враг мой. Из-за языкового скандала "прославилось" еще одно столичное заведение. Все началось с публикации в соцсетях замминистра соцполитики Натальи Федорович. Чиновница была  возмущена действиями официантов и администрации венгерского ресторана "Угорський дім", которые категорично отказали обслуживать ее на украинском языке.  

    "Мне категорически отказали в обслуживании на государственном языке. Сначала — официант, а затем — администратор. Даже замечания и большие просьбы были безрезультатны. Еще раз — это была категорическая позиция работников заведения", — пишет чиновница на своей странице в Facebook. 

    Однако работники ресторана утверждают, что ситуация была несколько иной, чем описала замминистра. К тому же сами посетители, возмущенные неподобающим языком обслуживания, сидя за столом говорили именно по-русски. Об этом написала в Facebook одна из сотрудниц скандального ресторана. Эта история зацепила за живое многих украинцев, став одной из горячих тем для обсуждения в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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