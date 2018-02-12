Замминистра и языковой скандал в венгерском ресторане: соцсети очумели

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Язык мой – враг мой. Из-за языкового скандала "прославилось" еще одно столичное заведение. Все началось с публикации в соцсетях замминистра соцполитики Натальи Федорович. Чиновница была возмущена действиями официантов и администрации венгерского ресторана "Угорський дім", которые категорично отказали обслуживать ее на украинском языке.

"Мне категорически отказали в обслуживании на государственном языке. Сначала — официант, а затем — администратор. Даже замечания и большие просьбы были безрезультатны. Еще раз — это была категорическая позиция работников заведения", — пишет чиновница на своей странице в Facebook.

Однако работники ресторана утверждают, что ситуация была несколько иной, чем описала замминистра. К тому же сами посетители, возмущенные неподобающим языком обслуживания, сидя за столом говорили именно по-русски. Об этом написала в Facebook одна из сотрудниц скандального ресторана. Эта история зацепила за живое многих украинцев, став одной из горячих тем для обсуждения в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook