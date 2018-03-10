Наталья Федорович опубликовала гневный пост в Facebook, посвященный венгерскому ресторане на центральной улице Киева. По ее словам, персонал заведения категорически отказал ей в обслуживании на государственном языке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Наталья Федорович опубликовала гневный пост в Facebook, посвященный венгерскому ресторане на центральной улице Киева. По ее словам, персонал заведения категорически отказал ей в обслуживании на государственном языке.