Русский язык в киевской школе шокировал вице-премьера Климпуш-Цинцадзе

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В одной из школ в центре Киева одна из учительниц проводит уроки украинского языка на русском. Родители обращали на это внимание, однако изменить ситуацию не смогли, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Нахожусь в шоке от того, что рассказала мне подружка моей дочери. В одной из центральных киевских украинских школ одна из новых/молодых учительниц украинского языка ведет уроки этого языка… на русском (!)", — написала Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

По ее словам, родители уже обращали внимание руководства учебного заведения на эту проблему, однако изменить ситуацию пока не удалось.

"Вижу, что как раз недавно Министерство образования и науки Украины, Лилия Гриневич разослали письма учебным заведениям всех уровней, в котором обращают внимание на то, что языком образовательного процесса в нашей стране является государственный язык, и поэтому уроки, лекции, практические и семинарские занятия, учебно-воспитательные мероприятия в государственных учебных заведениях должны проходить на украинском. Подчеркиваю — я об образовательных программах школ без изучения языков национальных меньшинств, а сугубо о тех, которые разрабатываются на основе типовых программ", — пояснила свою позицию чиновник Кабмина.

"Прислушиваются ли руководители и исполнители? Ведь, по сути, мы не имеем никаких рычагов для обеспечения контроля и ответственности за соблюдением законов Украины в этой области даже в центральных, официально украиноязычных школах столицы… Неужели стоит рассчитывать исключительно на неравнодушие и активность родителей в каждом таком вопиющем случае, как тот, о котором рассказали мне дети?" — подытожила вице-премьер.

Facebook Климпуш-Цинцадзе Комментарий Иванны Климпуш-Цинцадзе о языковой ситуации

Верховная Рада 5 сентября 2017 года одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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Вскоре после принятия в Украине нового закона об образовании глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон якобы нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке.