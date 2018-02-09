На границе с Польшей собралась пробка из-за сбоя системы tax-free

Фото facebook.com/igor.zinkevych

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. На границе Украины с Польше возле контрольно-пропускного пункта Гребенное — Рава-Русская (Львовская область) собралась большая очередь из украинских водителей, сообщает сотрудник полиции Львова Игорь Зинкевич.

Пробка образовалась из-за сбоя в системе возмещения налогов tax-free.

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"На пропукном пункте Гребенное — Рава-Руская не работает с польской стороны система по возврату средств по Tax Free. Образовывается очередь", — написал Зинкевич на своей странице Facebook.

Фото facebook.com/igor.zinkevych Очередь из авто образовалась на границе Украины и Польши

Ранее сообщалось, что украинцы стали стали лидерами по денежным расходам в Польше, а также по возмещению налога на добавленную стоимость. Польша возмещает НДС в размере от 5 до 23% в зависимости от категории товара.