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    Общество

    На границе с Польшей собралась пробка из-за сбоя системы tax-free

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    Возле контрольно-пропускного пункта Гребенное - Рава-Русская на границе с Польшей собрались десятки автомобилей украинцев, которые ожидают возмещения налогов по системе tax-free.
    Очередь из авто образовалась на границе Украины и Польши
    Фото facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. На границе Украины с Польше возле контрольно-пропускного пункта Гребенное — Рава-Русская (Львовская область) собралась большая очередь из украинских водителей, сообщает сотрудник полиции Львова Игорь Зинкевич.

    Пробка образовалась из-за сбоя в системе возмещения налогов tax-free.

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    "На пропукном пункте Гребенное — Рава-Руская не работает с польской стороны система по возврату средств по Tax Free. Образовывается очередь", — написал Зинкевич на своей странице Facebook.

    Фото facebook.com/igor.zinkevych
    Очередь из авто образовалась на границе Украины и Польши

    Ранее сообщалось, что украинцы стали стали лидерами по денежным расходам в Польше, а также по возмещению налога на добавленную стоимость. Польша возмещает НДС в размере от 5 до 23% в зависимости от категории товара.

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